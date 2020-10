மீன்வளத்துறை வேலைவாய்ப்பு: 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழக அரசின் மீன்வளத்துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள 2 Service Assistant , Netmender பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: தமிழக அரசு மீன்ழத்துறை

பணி: Service Assistant - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25500 - 81,100

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Netmender - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18000 - 56,900

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மீன்வலை சரிபார்க்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://fsi.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்பவேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

1. The Zonal Director, Cochin

Base of Fishery Survey of India, Post Box No 853,

Kochangadi, Kochi, Kerala 682005.

2. Regional Head,

Chennai Regional Fishery Survey Of India,

Fishing Harbour Complex,

Royapuram,

Chennai-600013

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 30.11.2020

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://fsi.gov.in/LATEST-WB-SITE/pdf_files/Vacancy/VacancyCir12.10.2020.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.