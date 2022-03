ரூ.1,77,500 சம்பளத்தில் தேசிய அறிவியல் மியூசியத்தில் வேலை வேண்டுமா?

தேசிய அறிவியல் மியூசியம் கழகத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான விருப்பமும் உள்ள பட்டதாரிகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விளம்பர எண். 02/2022

மொத்த காலியிடங்கள்: 09

பணி: Curator - 05

பணி: Assistant Executive Engineer - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 - 1,77,500

பணி: Section Officer - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.49,900 - 1,42,400

பணி: Office Assistant - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400 - 1,12,400

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள், பி.இ., பி.டெக்., முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: 30 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://ncsm.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Controller of Administration, National Council of Science Museums, Block- 33 GN, Sector-V, Salt Lake, Kolkata - 700 091

விண்ணப்பக்கட்டணம்: முதல் இரண்டு பணிகளுக்கு ரூ. 300. மற்ற பணியிடங்களுக்கு ரூ. 500 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்.டி பிரிவினர் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 25.03.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://ncsm.gov.in/recruitment என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.