என்ஐடி-இல் பேராசிரியர் பணி

காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள துறை: chemical engineering(CE),chemistry(cy),civil engineering (cv),computer science and engineering(cs),electrical and electronics engineering(EE),Electronics and Communications Engineering(EC),Information Technology(IT),Mathematical and computational Science(MA), Mechanical Engineering(ME), Metallurgical & Materials Engineering(MT), MINING ENGINEERING(MI), Physics(PH),Humanities,Social Science & Management(SM),Water Resources & Oceans Engineering(WO)

தகுதி: காலியிடங்கள் ஏற்ப்பட்டுள்ள முக்கிய பாடப்பிரிவுகள் அல்லது அதற்கு இணையான பாடப்பிரிவுகள் ஏதாவதொன்றில் முதல் வகுப்பு இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டம் பெற்று பிஎச்.டி முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட பாடப்பிரிவில் ஏஐசிடிஇ விதிமுறைப்படி கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.