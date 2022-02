கேக் வெட்டிக் கொண்டாடிய கோப்ரா படக்குழுவினர் - புகைப்படங்கள்

விக்ரம் நடிப்பில் 3 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற கோப்ரா. படத்தின் சூட்டிங் நிறைவடைந்துள்ளதாக இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து தனது ட்விட்டர் பக்கதிதல் பகிர்ந்துள்ளார்.

By DIN | Published on : 15th February 2022 07:35 PM | Last Updated : 15th February 2022 07:53 PM