ஐஐஎஃப்ஏ விருது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்

சர்வதேச இந்தியத் திரைப்பட அகாடமி (ஐஐஎஃப்ஏ) சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாலிவுட் திரையுலகில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது கலந்து கொண்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள்.

By DIN | Published on : 29th March 2022 04:34 PM | Last Updated : 29th March 2022 07:52 PM