நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் ஸ்லிம் ரகசியம் இதுதான்! (விடியோ)

டோலிவுட், கோலிவுட் என இரண்டிலும் திரும்பிப் பார்க்கக் கூட நேரமில்லாமல் படு பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருப்பவர் ரகுல் ப்ரீத் சிங். தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலகட்டத்தில் கொழு கொழு அமுல் பேபிகளாக வலம் வந்த நடிகைகளுக்கு அதிக ரசிகர்கள் இருந்துவந்தனர். நடிகை ஜெயலலிதா, குஷ்பு, ஹன்ஷிகா என இந்த பட்டியலில் உள்ள நடிகைகள் பலர் உண்டு. அதன் பின் வந்ததுதான் ஜீரோ சைஸ் நடிகைகளின் எண்ட்ரி. இலியானா, எமி ஜாக்சன், தமன்னா போன்ற ஒல்லி பெல்லி நடிகைகளின் வருகையும் வெற்றியும் குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வரிசையில் தற்போது இணைந்துள்ள ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் முக்கிய அடையாளம் அவரது அழகிய சிரிப்பு.

அறிமுகமான குறுகிய காலத்தில் மிகப் பெரிய வெற்றியைத் தக்க வைத்துக் கொள்வது அத்தனை சுலபமில்லை. இதனை நிரூபிக்க ரகுல் ப்ரீத் சிங் தனது உடல் பராமரிப்பை எப்படி மேற்கொள்கிறார், தினமும் ஜிம் வொர்க் அவுட்டுகளை எவ்வாறு மேற்கொள்கிறார் என்பதை அவ்வப்போது யூட்யூப் விடியோவின் மூலம் பகிர்ந்து கொள்வார்.

நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள். வொர்க் அவுட் செய்யுங்கள், சரியான உணவைச் சாப்பிடுங்கள், ஜன்க் உணவுகளை தவிர்த்துவிடுங்கள். உடலை நன்றாக வைத்துக் கொண்டால் மனமும் நன்றாக இருக்கும் என்பதே அவர் கூறும் முத்தான சில ஹெல்த் டிப்ஸ்.

