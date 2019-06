சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஜூலை 15ம் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்கிறது: இஸ்ரோ

நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட உள்ள சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஜூலை மாதம் 15ம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத் (இஸ்ரோ) தலைவர் கே. சிவன் அறிவித்துள்ளார்.

நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான்-1 விண்கலம் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து நிலவின் மேற்பரப்பை ஆய்வு செய்வதற்காக ரூ.800 கோடி மதிப்பில் சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஏவும் திட்டத்தை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்ரோ) செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டு உள்ளது. இதில் நிலவின் தென்துருவமுனையில், தரையிறங்கி ஆய்வு செய்யும் வகையில் முதல் முறையாக ரோவர் வாகனம் ஒன்றும் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த சந்திரயான்-2 விண்கலத்தை 2018 -ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் விண்ணில் செலுத்த முதலில் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால் சந்திரயான்-2 திட்டம் விண்ணில் செலுத்துவது தள்ளிப் போனது.

