பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அம்பானி, அதானிக்கு முன்னதாகவே தெரியும்: பாஜக எம்.எல்.ஏவின் சர்ச்சை வீடியோ!

கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8-ஆம் தேதி இரவு, புழக்கத்தில் இருந்த ரூ.500, ரூ.1,000 நோட்டுகளை வாபஸ் பெறுவதாக மத்திய அரசு திடீரென்று அறிவித்தது. மத்திய அரசின் இந்த திடீர் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிர்க்கட்சிகள் பல கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தன. பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அறிவித்து மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையிலும், இந்த நடவடிக்கையால் தான் இந்தியப் பொருளாதாரம் கடும் சரிவை சந்தித்தது என்று தற்போது வரை பொருளாதார நிபுணர்கள் பலர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பணமதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்ட போது, ராஜஸ்தான் கோட்டா பகுதியைச் சேர்ந்த பாஜக எம்.எல்.ஏ பவானி சிங் ராஜாவத் பேசிய ஒரு வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. தற்போதும் இது சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

#WATCH: BJP MLA from Rajasthan's Kota Bhawani Singh claims Ambani & Adani had prior knowledge of the #DeMonetisation of Rs 500 & 1,000 notes pic.twitter.com/L8FRp1NofD