பாலத்தில் இருந்து பறந்து விழுந்த கார்: பரபரப்பாகும் சிசிடிவி விடியோக் காட்சி

ஹைதராபாத்தில் அதிவேகமாக சென்று பாலத்தில் இருந்து பறந்து விழுந்த காரின் சிசிடிவி விடியோக் காட்சி வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

ஹைதாராபத்தின் கச்சிபௌலி எனுமிடத்தில் சமீபத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்ட பையோடைவர்ஸிட்டி ஜங்ஷன் பாலத்தில் இருந்து கார் ஒன்று விழுந்து சனிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் சாலையோரத்தில் ஆட்டோவுக்காக காத்திருந்த மணிகொண்டா பகுதியைச் சேர்ந்த சத்தியம்மா எனும் பெண் உயிரிழந்தார். ஓட்டுநர் உட்பட 3 பேர் பலத்த காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Car falling off near Biodiversity Junction as recorded in the CCTV footage underneath flyover. #Hyderabad pic.twitter.com/vjHl3di8i1

இந்நிலையில், உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என ஹைதராபாத் மேயர் பொந்து ராம்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.

#WATCH A car after losing control falls from flyover located at Biodiversity Junction, Raidurgam in Hyderabad; one pedestrian has lost her life in the incident, car driver and 2 others receive injuries; Case registered pic.twitter.com/Tjl8yPaC8g