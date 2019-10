87-ஆவது விமானப்படை தினம்: தேசிய போர் நினைவகத்தில் முப்படைத் தளபதிகள் மரியாதை, பிரதமர் மோடி புகழாரம்

தேசப் பாதுகாப்பிலும், மீட்பு நடவடிக்கைகளின் போதும் துரிதமாக செயல்பட்டு நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் முப்படைகளில், விமானப்படையை சிறப்பிக்கும் விதமாக இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

அவ்வகையில், 87-ஆவது தேசிய விமானப்படை தினம் புதன்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு விமானப்படை சார்பில் விடியோப் பதிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விமானப்படை வீரர்களுக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் பெருமைக்குரிய நமது தேசம் என்றும் தலைவணங்குகிறது. தியாகம் மற்றும் சேவை மனப்பான்மையுடன் நமது விமானப்படை என்று பணியாற்றி வருகிறது என்று தேசிய விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

