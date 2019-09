மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு என்னிடம் எந்த பதிலும் இல்லை: ப. சிதம்பரம் டிவீட்

ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு என்னிடம் எந்த பதிலும் இல்லை என்று திகார் சிறையில் இருக்கும் மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் சிதம்பரத்தின் டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிபிஐ காவல் முடிந்து நீதிமன்றக் காவலில் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் ப. சிதம்பரம்.

I have requested my family to tweet on my behalf the following :-



People have asked me 'If the dozen officers who processed and recommended the case to you have not been arrested, why have you been arrested? Only because you have put the last signature?'



I have no answer.