இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஊதிய உயர்வு ரத்து: இதுதான் சந்திரயான் -2 திட்டத்துக்கான பரிசா?

விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்கள் உட்பட இஸ்ரோவின் ஆயிரக்கணக்கான மூத்த ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் கூடுதல் ஊதிய உயர்வை மத்திய அரசு நிறுத்தியுள்ளது.

சந்திரயான் -2 விண்கலத்தின் ஒரு பகுதியான லேண்டர் விக்ரமை கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணியளவில் மெதுவாக நிலவில் தரையிறக்கும் பணியை விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்டனர். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு தருணத்துக்கான ஒட்டுமொத்த தேசமும் கண் விழித்துக் காத்துக்கொண்டிருந்தது. ஆனால், நிலவின் தரைப்பகுதியில் இருந்து வெறும் 2.1 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை திட்டமிட்டபடி தரையிறங்கி வந்த லேண்டர் விக்ரம், அதன்பிறகு திசை மாறியது. இதனால், லேண்டர் விக்ரம் மற்றும் தரைக் கட்டுப்பாட்டு மையம் இடையிலான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது.

லேண்டர் விக்ரம் நிலவில் எதிர்பார்த்தபடி தரையிறங்காதது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மட்டுமில்லாது நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் கண் கலங்க வைத்தது. இது சந்திரயான் -2 திட்டத்தின் முழுமையான தோல்வியாக இல்லாதபோதிலும் அனைவரையும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியது.

இந்த வரலாற்று நிகழ்வை இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து நேரில் பார்ப்பதற்காகச் சென்ற பிரதமர் மோடி, அதன்பிறகு விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு திரும்பினார். மீண்டும் காலை 8 மணிக்கு இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் விஞ்ஞானிகள் முன்னிலையில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் உட்பட இத்திட்டத்திற்காக பங்களித்த அனைவருக்கும் ஊக்கம் அளிக்கும் வகையில் நேர்மறையாகப் பேசினார். அவருடைய இந்த பேச்சு நாடு முழுவதும் பாராட்டைப் பெற்றது.



இதைத்தொடர்ந்து, இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பிரதமர் மோடி, கண்ணீர்விட்டு அழுத இஸ்ரோ தலைவர் கே. சிவனை கட்டியணைத்து ஆறுதல் கூறினார். இந்த விடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் படுபயங்கரமாக வைரலானது. பிரதமர் மோடியின் வெறுப்பாளர்கள் சிலரும் இதைக் கண்டு அவரைப் பாராட்டினர் என்றால் அது மிகையல்ல. அந்த அளவுக்கு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் மோடி நீட்டிய ஆதரவுக் கரமும், சிவனை கட்டியணைத்து ஆறுதல் கூறியதும் நாட்டு மக்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றது.

#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled ISRO Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK