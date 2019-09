எல்லைப் பகுதியில் பயங்கரவாத ஊடுருவல் முறியடிப்பு: விடியோ வெளியிட்டது இந்திய ராணுவம்

புது தில்லி: இந்திய எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவல் முயற்சியை இந்திய ராணுவம் முறியடித்தது தொடர்பான விடியோ பொதுமக்களுக்காக பகிரப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 31ம் தேதி - ஆகஸ்ட் 1ம் நள்ளிரவில் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையான கெரன் செக்டார் பகுதியில் நடந்த பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் ஊடுருவல் முயற்சியை மேற்கொள்ளும் குழுவின் ஊடுருவல் நடவடிக்கை இந்திய ராணுவத்தால் முறியடிக்கப்பட்டது.

#WATCH: Indian Army foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT(Border Action Team) squad along the Line of Control in Keran Sector of Kupwara in the 1st week of Aug. Bodies of eliminated Pakistani Army regulars/terrorists along with equipment seen in video.#JammuAndKashmir pic.twitter.com/kXKsJskVs0