மிக லாவகமாக படியேறும் யானை: விடியோவைப் பாருங்கள் அசந்து போவீர்கள்

புது தில்லி: சாலையோரம் இருக்கும் நேரான படிகட்டுகளை மிக அழகாக ஏறிச் செல்லும் யானையின் விடியோ இன்று பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்திய வனத்துறை அதிகாரி (ஐஎஃப்எஸ்) பிரவீன் கஸ்வான் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், இந்த யானை மிக அழகாக படிகட்டுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலேச் செல்ல வேறு வழிகள் இருந்தாலும், படிகட்டு வழியாகச் செல்கிறது. கடைசியாக இந்த பார்வை நமக்கு பல விஷயங்களைச் சொல்கிறது என்று பதிவிட்டு ஒரு விடியோவை இணைத்துள்ளார்.

This #elephant using a staircase.



What other option he has. The last look will tell you many things !! pic.twitter.com/MC1Q8UwNGr