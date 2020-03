விழிப்புணர்வுக்காக கையில் முத்திரையுடன் தன்னையே தனிமைப்படுத்திக் கொண்ட அமிதாப் பச்சன்

மும்பை: இந்தியாவிலும் கரோனா வைரஸ் பரவி வரும் நிலையில், பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தனது கையில் முத்திரைக் குத்திக் கொண்டு தன்னையே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன்.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அவர் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், மருத்துவப் பாதுகாப்புக்காக வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர் என்பதற்கான முத்திரையை தனது கையில் பதிவு செய்து கொண்டுள்ளார்.

தேர்தல் சமயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மையினால், வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்தப்படுவர்களுக்கு, இடது கையில் இந்த முத்திரைக் குத்தும் பணியை மகாராஷ்டிர அரசு நேற்று துவக்கியது.

இது குறித்து மக்கள் இடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் முன் வந்துள்ளார். அதற்காக, அவர் தன்னைத் தானே மார்ச் 30ம் தேதி வரை வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதாகக் கூறியுள்ளார். அதற்கான முத்திரை இடப்பட்ட கையின் புகைப்படத்தையும் டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.

T 3473 - Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H