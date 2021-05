'ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை இல்லையெனத் தொடர்ந்து பொய்யுரைக்கும் அரசு' - ப.சிதம்பரம்

ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை இல்லை என மத்திய அரசு தொடர்ந்து பொய்யுரைத்து வருகிறது என்று காங்கிரஸ் மூத்தத் தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களுக்கு பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. போதிய சிகிச்சை முறைகள் இல்லாததால் பல்வேறு பகுதிகளில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதாக செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் மூத்தத் தலைவரும், மத்திய முன்னாள் அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

நாட்டில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை இல்லை என்ற பொய்யை அரசாங்கம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. நம் அருகில் உள்ளவர்கள் அல்லது அன்புக்குரியவர்கள் என ஆக்சிஜன் சிலிண்டரைத் தேடும் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான மக்களின் உண்மையான வாழ்க்கைக் கதைகள் இங்கு உள்ளன.

எனக்கும் ஒரு கதை இருக்கிறது, என் நண்பர்களுக்கு பல கதைகள் உள்ளன.

காங்கிரஸ் இளைஞரணி மே 1 அன்று ஒரு உண்மையாக வாழ்க்கைக் கதையைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் ஒரு சகிப்புத்தன்மையற்ற அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் அவரது பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் பதிவுகளின் மூலமாக துஷ்பிரயோகம் செய்தார்.

Indian Youth Congress had a great true life story on May 1. An intolerant Minister S Jaishankar was quick to resort to abuse, but records and Facebook posts called his bluff.



Why do otherwise intelligent ministers become bhakts?