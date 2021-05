வெளிநாட்டு உதவிகள் எங்கே செல்கின்றன? ராகுல் கேள்வி

கரோனா தொற்று பாதிப்பிற்காக வெளிநாட்டிடமிருந்து பெறப்படும் உதவிகள் எங்கே செல்கின்றன என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் அதிகரித்துவரும் கரோனா தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. கரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக உலக நாடுகள் பலவும் மருந்துகள், ஆக்சிஜன் போன்ற உதவிகளை வழங்கி வருகின்றன.

இந்நிலையில் இதுகுறித்து வெளிப்படைத் தன்மையை மத்திய அரசு கடைபிடிக்கவில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Questions about Covid foreign aid:



- What all supplies has India received?

- Where are they?

- Who is benefitting from them?

- How are they allocated to states?

- Why no transparency?



Any answers, GOI?