ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மூன்றாண்டுகளில் முதல் பயணம்; மோடி தொடங்கி வைத்த திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள்

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மூன்றாண்டுகளில் முதல் பயணம்; மோடி தொடங்கி வைத்த திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள்

By DIN | Published On : 24th April 2022 02:45 PM | Last Updated : 24th April 2022 02:54 PM | அ+அ அ- |