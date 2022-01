போதிய அதிகாரிகளை மத்திய பணிக்கு மாநிலங்கள் அனுப்புவதில்லை: ஐஏஎஸ் பணியிடமாற்ற விதிகள் திருத்தம் குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம்

By DIN | Published on : 22nd January 2022 07:31 AM | அ+அ அ- | |