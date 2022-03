என்று மாறும் இந்த நிலை? 10 கி.மீ. மகளின் உடலை சுமந்து சென்ற தந்தை

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில், மருத்துவமனையில் மரணமடைந்த தனது மகளின் உடலை சுமார் 10 கி.மீ. தொலைவுக்கு அவரது தந்தையே தனது தோளில் சுமந்து சென்றுள்ளார்.

மகள் மரணமடைந்த வேதனையுடன், அவரது உடலை தந்தை தனது தோளில் சுமந்து செல்லும் விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பேரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து சத்தீஸ்கர் மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் டி.எஸ். சிங் டியோ கூறுகையில், மகளின் உடலை தந்தை தோளில் சுமந்து செல்லும் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

Surguja: Chhattisgarh Health Min TS Singh Deo orders probe after video of a man carrying body of his daughter on his shoulders went viral



Concerned health official from Lakhanpur should have made the father understand to wait for hearse instead of letting him go, Deo said(25.3) pic.twitter.com/aN5li1PsCm