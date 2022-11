மத்தியப் பிரதேசத்தில் ராகுல் காந்தி தனது நடைப்பயணத்தின்போது புல்லட் பைக்கை ஓட்டி அசத்தினார்.

தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் கடந்த செப்டம்பா் 7-ஆம் தேதி தொடங்கிய ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணம், கேரளம், கா்நாடகம், ஆந்திரம், தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரம் ஆகிய மாநிலங்களின் வழியாக மத்திய பிரதேசத்தை புதன்கிழமை எட்டியது. அந்த மாநிலத்தின் காந்த்வா மாவட்டம், பாா்கான் பகுதியில் இருந்து தனது இரண்டாவது நாள் நடைப்பயணத்தை ராகுல் வியாழக்கிழமை காலை தொடங்கினாா். அப்போது, பிரியங்கா, அவரது கணவா் ராபா்ட் வதேரா, மகன் ரைஹன் வதேரா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

Rahul Gandhi rides motorbike (bullet) during #BharatJodoYatra on way to Indore pic.twitter.com/ygN0PKeiOf