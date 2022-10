காங்கிரஸ் புதிய தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே- 7,897 வாக்குகளுடன் வெற்றி; தரூருக்கு 1,072 வாக்குகள்

By DIN | Published On : 20th October 2022 12:45 AM | Last Updated : 20th October 2022 12:45 AM | அ+அ அ- |