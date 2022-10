ரூபாய் மதிப்பு தொடர் சரிவு... பிரதமருக்கு சிதம்பரம் அறிவுரை என்ன தெரியுமா? 

ரூபாயின் மதிப்பு தொடர் சரிந்து வருவதை அடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் உள்ளிட்ட பொருளாதர நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து தீர்வு காண வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது. வியாழக்கிழமை இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.83.06 என்ற நிலையை எட்டியது.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் உள்ளிட்ட பொருளாதர நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து தீர்வு காண வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

The Government seems helpless against the relentless decline of the value of the rupee



The declining rupee has consequences for inflation, current account deficit and interest rates