'செங்கல்லைக் கூட காணவில்லை': நட்டாவின் எய்ம்ஸ் கருத்துக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. பதில்

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணிகள் 95 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிட்டதாக பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா கூறியிருந்ததற்கு, வைத்திருந்த செங்கல்லைக் கூட காணவில்லை என பதிலளித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர்.

மதுரை மாவட்டத்தில் அமையவிருக்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான பணிகள் 95 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிட்டதாக பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா நேற்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், ஜே.பி. நட்டாவின் கூற்றைத் தொடர்ந்துதான் மதுரையில் எய்ம்ஸ் அமையவிருக்கும் இடத்தை நேரில் சென்று பார்த்ததாகவும், ஆனால், அங்கு மருத்துவமனைக் கட்டடம் ஒன்றும் தென்படவில்லை என்று டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகம் வந்திருக்கும் ஜே.பி. நட்டா, தமிழகத்தின் பொருளாதார மற்றும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கமளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட ரூ.1,264 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கான 95 சதவீதப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. கூடுதலாக, தொற்று நோய் பிரிவுக்கு ரூ.164 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 750 படுக்கை வசதிகளுடன், 250 தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு படுக்கை வசதிகளுடன் அமையவிருக்கிறது என்றார்.

We went to the Thoppur AIIMS Madurai site … we found nothing . #MaduraiAIIMS pic.twitter.com/9CBxHEs6Mt