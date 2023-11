'ராகுல் காந்தி ஒரு ட்யூப்லைட்' - பாஜக வெளியிட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!

'ராகுல் காந்தி ஒரு ட்யூப்லைட்' என பாஜக வெளியிட்டுள்ள போஸ்டரால் சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

திரைப்பட போஸ்டர் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அதில், "காங்கிரஸ் வழங்கும்... ராகுல் காந்தி நடிக்கும்.. 'ட்யூப்லைட்' படம் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் போஸ்டரில், ராகுலின் கழுத்தில் ஷூக்கள் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த வாரம் ராஜஸ்தானில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமா் நரேந்திர மோடியை ‘அதிருஷ்டமில்லாதவா்’, ‘கொள்ளையடிப்பவா்’, ‘பெரும் தொழிலதிபா்களுக்குக் கடனைத் தள்ளுபடி செய்பவா்’ எனப்பேசியது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு ராகுல் காந்திக்குத் தோ்தல் ஆணையம் நவ.23 அன்று நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

மேலும், இந்த நோட்டீஸுக்கு இன்று (நவ.25) மாலைக்குள் விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவே பாஜக இந்த போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்படுகிறது. பாஜகவினர் பலரும் இந்த போஸ்டரை வெளியிட்டு ராகுல் காந்தியை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மற்றொரு பக்கம், காங்கிரஸ் கட்சியினர் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

'ராகுல் காந்தி ட்யூப்லைட்தான், அவர் வெளிச்சத்தை பரப்புகிறார். அதைத்தான் அவர் செய்துகொண்டிருக்கிறார்' என்றும் 'அவர் எதிர்காலத்தின் வெளிச்சம்' என்றும்

'பிரதமர் மோடியை அதிர்ஷ்டமில்லாதவர் என்று ராகுல் கூறியதற்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது என்றால் பாஜகவின் இந்த போஸ்டருக்கு என்ன நடவடிக்கை?' என்றும் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்கள் பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். மேலும் ராகுல் காந்திக்குப் பதிலாக அந்த போஸ்டரில் மோடியின் படத்தை மாற்றியும் சிலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்

Actually Rahul Gandhi was not a Fuse Tubelight He was the Real vision of The future India

But Narendra Modi was a Fuse Tubelight He fail to take land from china where chin occupying our land

he failed to provide 2cr jobs In PM Modi is harmful for rupee free fall against dollar https://t.co/B8E7YKSxH0 pic.twitter.com/Z9ohyhp0bo— Dhanbad Congress Sevadal (@SevadalDNB) November 25, 2023