ஏர் இந்தியா விமானத்துக்குள் மழை பெய்யும் விடியோவால் பரபரப்பு

அரசுப் பேருந்துகளுக்கு கடுமையான சவாலாக அமைந்திருக்கிறது ஏர் இந்தியா விமானத்துக்குள் மழை பெய்யும் விடியோ.

பொதுவாக, அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில்தான் மழைக்காலங்களில் குடைபிடித்தபடி பயணிகள் செல்லும் காட்சிகளைப் பார்த்திருப்போம். இங்கே, ஏர் இந்தியா விமானத்தின் நடுப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகிறது. இந்த விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அந்த விடியோவில், இருபக்கமும் பயணிகள் அமரக்கூடிய இருக்கைகளுக்கு நடுப்பகுதி முழுவதும் மழை நீர் கொட்டுகிறது. இந்த விமானத்தில் பயணித்த ஒருவர், அதனை விடியோ எடுத்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர அது வைரலாகிவிட்டது.

சில இருக்கைகள் இருக்கும் பகுதிகளிலும் மழை நீர் கொட்டுகிறது. இதனை பல பயணிகளும் புகைப்படங்களையும் விடியோவாக எடுத்தும் பகிர்ந்திருந்தனர்.

ஆனால், இந்த விமானம் எங்கிருந்து எங்கு இயக்கப்படுகிறது என்ற தகவலை பயணி வெளியிடவில்லை. ஏர் இந்தியா விமானம் என்று மட்டும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

Look at the condition of Air India plane…



Indoor Monsoon demonstrations https://t.co/5JX08sa6yM pic.twitter.com/I82v0D5yrF