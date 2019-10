இன்ஸ்டாகிராமில் பிரதமர் மோடியை பின் தொடர்வோரின் எண்ணிக்கை 3 கோடியாக அதிகரிப்பு

இன்ஸ்டாகிராமில் உலக தலைவர்களான அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், முன்னாள் அதிபர் ஒபாமாவை விட பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பின் தொடர்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய தலைவர்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தான் டிவிட்டரில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பின்தொடர்கின்றனர். அதாவது 5.07 கோடி பேர் அவரை பின் தொடர்கின்றனர்.

சமூக ஊடகங்களில் ஒன்றான இன்ஸ்டாகிராமில் உலக தலைவர்களை தொடர்வோரின் எண்ணிக்கையில், அமெரிக்க அதிரபர் டிரம்பை 14.9 மில்லியன் பேரும், அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஒபாமாவை 24.8 மில்லியன் பேரும் பின் தொடர்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் உலகத் தலைவர்களை தொடருபவர்களின் எண்ணிக்கையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பின் தொடர்வோரின் எண்ணிக்கை 3 கோடியை (30 மில்லியன்) தாண்டியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், முன்னாள் அதிபர் ஒபாமாவை விட முதல்முறையாக மோடியை பின்தொடர்வோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

