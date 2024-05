நீட் தேர்வுக்கான நுழைவுச்சீட்டு வெளியீடு!

புதுதில்லி: நீட் தேர்வு 2024-க்கான நுழைவுச்சீட்டு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் தங்களது விண்ணப்ப எண், பிறந்த தேதி ஆகிவற்றை இணையதளத்தில் உள்ளீடு செய்து நுழைச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை(மே 5)ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நுழைவுச் சீட்டை பதவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

* https://exams.nta.ac.in/NEET/ என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்

* முகப்புப் பக்கத்தில் "Download Admit Card for NEET (UG)- 2024 is Live Now" என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

* அதில், உங்கள் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதி, பின் எண் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளீடு செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.

* திரையில் உங்களது நீட் தேர்வுக்கான நுழைவுச் சீட்டு தோன்றும்.

* அதனை பதிவிறக்கம் செய்து, பிரிண்ட் எடுத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

நுழைவுச் சீட்டின் பின்புறம், நீட் தேர்வு மற்றும் அதில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது நுழைவுச் சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்வதில் ஏதேனும் ஒரு சிரமம் இருப்பின், 011-40759000 என்ற உதவி எண்ணையோ அல்லது neet@nta.ac.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பதாரர்கள் தேசிய தேர்வு முகமையின் https://www.nta.ac.in/ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களைப் பார்வையிட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளுக்கு https://exams.nta.ac.in/NEET/ பார்வையிட்டு தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேசிய தோ்வுகள் முகமை எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நிகழாண்டு இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள 14 நகரங்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் 557 நகரங்களில் அமைந்துள்ள பல்வேறு மையங்களில் 24 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விண்ணப்பதாரர்களுக்க்கான நீட் தோ்வு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 5) ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5:20 வரை நடைபெறுகிறது.