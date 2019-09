தாதாயிஸம் வயது 46!

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சௌரவ் கங்குலி தனது 46-ஆவது பிறந்தநாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடி வருகிறார். கிரிக்கெட் உலகில் தாதா, வங்கப் புலி மற்றும் கொல்கத்தாவின் அரசன் என்றெல்லாம் அறியப்பட்ட கங்குலி, ஜூலை 8-ஆம் தேதி 1972-ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்க தலைநகர் கொல்கத்தாவில் பிறந்தவர்.

Step 1-Wake up, blink your eyes twice & dance down the track

Step 2-Smash the bowler & at times even spectators(no violence intended)

Step 3-Swing not only the ball but also ur hair,bowl ur heart out

Step 4-Celebrate like no one’s watching

To a wonderful man,

#HappyBirthdayDada pic.twitter.com/ytk8zaGTcy