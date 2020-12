திருச்சுழி அருகே தனியார் பஞ்சாலைப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 2 பேர் பலி; 9 பேர் காயம்

