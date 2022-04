இலங்கைக்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரண நிதி: ஓ.பி.எஸ்., அறிவிப்புக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி

By DIN | Published On : 30th April 2022 12:55 AM | Last Updated : 30th April 2022 12:55 AM | அ+அ அ- |