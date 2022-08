கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்மழை: ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்மழை: ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

By DIN | Published On : 29th August 2022 08:31 AM | Last Updated : 29th August 2022 11:42 AM | அ+அ அ- |