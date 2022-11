மழைக்கு நிகராக விடிய விடிய உழைத்த மாநகராட்சி ஊழியர்கள்: தண்ணீர் தேங்காததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி

சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முதல் பரவலாக பலத்த மழை பெய்து வரும் நிலையில், சென்னையில் விடிய விடிய மழை பெய்த போதும், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி, பெரும்பாலான சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொண்டனர்.

மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளில் வழக்கம் போல மழை நீர் தேங்கினாலும், பெரும்பாலான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கவில்லை. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

இதையும் படிக்க- நளினி, ரவிச்சந்திரன் உள்பட 6 பேரும் விடுதலை: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

பல இடங்களில், மழைநீர் வடிகால்வாய்கள் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்துவிட்டதால், தொடர்ந்து மழை பெய்தபோதும் மழை நீர் சாலைகளில் தஞ்சமடையாமல், வடிகால்வாய்கள் வழியே உருண்டோடிவிட்டன.

Commissioner of GCC, @GSBediIAS is on an inspection.

He appreciates the officials of #GCC who has done a wonderful job at Bazzulla Rd and GN Chetty Rd. #GCC focused in resolving issues in highly flood prone areas.#ChennaiCorporation #ChennaiRains#HeretoServe pic.twitter.com/xDZVbWTUCq