மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் ‘புதுமைப்பெண்’ திட்டம்: முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்!

மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் ‘புதுமைப்பெண்’ திட்டம்: முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்!

By DIN | Published On : 05th September 2022 11:13 AM | Last Updated : 05th September 2022 11:47 AM | அ+அ அ- |