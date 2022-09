சித்தூர் அருகே தொழிற்சாலையில் தீ: உரிமையாளர், மகன் உள்பட 3 பேர் பலி

ஆந்திரம் மாநிலம் சித்தூர் அருகே காகிதத் தட்டுகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தந்தை, மகன் மற்றம் நண்பர் என 3 பேர் பேர் பலியாகினர்.

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் ரங்காச்சாரி தெருவில் காகிதத் தகடுகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நடத்தி வந்தார் பாஸ்கர். இரண்டு தளங்கள் கொண்ட இந்த தொழிற்சாலையின் இரண்டாவது தளத்தில், உரிமையாளர் பாஸ்கர்(65), அவரது மகன் தில்லி பாபு(35) மற்றும் அவரது நண்பர் பாலாஜி(25) என 3 பேர் தங்கியிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் போலீசார் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு தீயை கட்டுப்படுத்தினர்.

Three persons were killed after a Fire broke out at a Paper Plates manufacturing unit in Chittoor. An investigation has been launched. #AndhraPradesh pic.twitter.com/K0qYHWCQMH