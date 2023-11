வேளச்சேரி மக்களின் நெடுந்துயரம் முடிவுக்கு வருகிறது

சென்னை: வேளச்சேரியில் கட்டப்பட்டுள்ள யு வளைவு (டர்ன்) மேம்பாலம் நாளை திறக்கப்படுவதன் மூலம் வேளச்சேரி மக்களின் நெடுந்துயரம் முடிவுக்கு வரவிருக்கிறது.

அதாவது, சென்னையில் மத்திய கைலாஷ் - இந்திரா நகர் ரயில் நிலையம் இடையே கட்டப்பட்டுள்ள யு டர்ன் மேம்பாலத்தை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை திறந்துவைக்கவிருக்கிறார்.

As planned soon Rajiv Gandhi salai will be of no signals. So #NammaVelachery will get chennai's first U turn flyover tomorrow. Hon @CMOTamilnadu shri @mkstalin ji will open this bridge connecting Indra gandhi Nagar. pic.twitter.com/AIlaTPt8AI