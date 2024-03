சென்னையில் இன்று ஐபிஎல் போட்டி - சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

#SpecialTrain service for #TATAIPL fans!



Now you can easily commute between #Velachery and #Chintadripet after the match on March 26th. (Departs Velachery: 10.40 PM & 11.05 PM | Departs Chintadripet: 11.20 PM & 11.45 PM) #IPL2024 #Cricket #T20 #SouthernRailway #IPLUpdate pic.twitter.com/cWgny2Y0LZ