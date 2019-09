ஹூஸ்டனில் சீக்கிய, போரா சமூகத்தினருடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஹூஸ்டனில் உள்ள சீக்கிய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அப்போது அவர்கள் இந்திய அரசு எடுத்த சில முடிவுகளுக்கு பிரதமர் மோடியை வாழ்த்தினர். மேலும் பிரதமர் மோடிக்கு நினைவுப்பரிசு வழங்கி கௌரவித்தனர்.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi interacts with members of Sikh community in Houston. During the interaction they congratulated PM Modi on some decisions taken by the Government of India. The community has also submitted a memorandum to the PM. #UnitedStates pic.twitter.com/uSBIgrEEfX