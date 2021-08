ஆப்கனில் தலிபான்கள் தாக்குதல்: புலம்பெயர்ந்தோர் எண்ணிக்கை 3.90 லட்சமாக உயர்வு

By IANS | Published on : 12th August 2021 09:19 AM | அ+அ அ- | |