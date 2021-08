வங்கதேசத்தில் உலகின் மிகக் குள்ளமான பசு மரணம்

உலகிலேயே மிகவும் குள்ளமான பசு என்று அறியப்பட்ட ராணி பசு உடல்நலக் கோளாறால் பலியானது.

வங்கதேசத்தின் சாவர் பகுதியில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த ராணி பசு, உலகிலேயே மிகவும் குள்ளமான பசு என்று அறியப்பட்டது. இது கின்னஸ் உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற விண்ணப்பித்து, அங்கீகாரத்துக்காக காத்திருந்த நிலையில் மரணமடைந்துள்ளது.

Bangladesh: Dwarf cow Rani died due to excessive gas in the bowel, near Savar on Thursday, even as she awaited recognition by the Guinness Book for being the smallest cow in the world; she was 20 inches high and 27 inches long, weighing 28 kg pic.twitter.com/OlmoRWehuP