ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரவாதம் கூடாது: ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தீா்மானம் நிறைவேற்றம்

By DIN | Published on : 01st September 2021 03:31 AM | அ+அ அ- | |