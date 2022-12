பதவி விலகுவாரா எலன் மஸ்க்?

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பொறுப்பில் இருந்து தாம் பதவி விலக வேண்டுமா என்பது குறித்து பதிவாளர்கள் தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கலாம் என்று எலான் மஸ்க் ட்வீட் செய்தார்.

ட்விட்டரில் ஆம்/இல்லை என வாக்களிக்கக்கோரி பதிவிட்டுள்ளார் அதன் தலைமை செயல் அதிகாரியான எலான் மஸ்க்.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பொறுப்பில் இருந்து எலான் மஸ்க் விலக வேண்டும் என்றே பெரும்பாலானோர் வாக்களித்து உள்ளனர்.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.