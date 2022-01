இந்தியாவின் தடுப்பூசி திட்டத்துக்கு தொடா் ஆதரவு: ஐ.நா. செய்தித் தொடா்பாளா் தகவல்

