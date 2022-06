எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: இலங்கையில் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி

By DIN | Published On : 27th June 2022 10:52 PM | Last Updated : 28th June 2022 04:09 PM | அ+அ அ- |