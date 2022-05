வடகொரியாவில் பரவும் கரோனா: மேலும் 2 போ் பலி: 3.92 லட்சம் பேருக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு

வடகொரியாவில் பரவும் கரோனா: மேலும் 2 போ் பலி: 3.92 லட்சம் பேருக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு

By DIN | Published On : 17th May 2022 12:43 AM | Last Updated : 17th May 2022 12:43 AM | அ+அ அ- |