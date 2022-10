இலங்கையில் 30.1 லட்சம் குடும்பங்களுக்கான நலத்திட்டம் தொடங்கிவைப்பு

இலங்கையில் 30.1 லட்சம் குடும்பங்களுக்கான நலத்திட்டம் தொடங்கிவைப்பு

By DIN | Published On : 06th October 2022 08:53 PM | Last Updated : 06th October 2022 08:53 PM | அ+அ அ- |