நேற்று இத்தாலியில் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி மற்றும் நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மாவின் திருமணத்திற்கு உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கான் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் இவர்களை வாழ்த்திப் பதிவு செய்துள்ள டிவிட் பலரது கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

அனுஷ்கா நாயகியாக இந்தி திரையுலகிற்கு அறிமுகமான படம் ‘ரப் நீ பணா டி ஜோடி’. இந்தப் படத்தில் ஷாருக் கானுக்கு ஜோடியாக அவர் நடித்து இருந்தார். இந்தப் படத்தில் அனுஷ்கா தன்னை விட வயதில் மிகவும் மூத்தவரான ஷாருக் கானை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் திருமணம் செய்து கொள்வார். இருவரும் நண்பர்களைப் போல் ஒரே வீட்டில் வசித்து வர, தனக்கு அனுஷ்கா மீதுள்ள அளவுக்கதிகமான காதலை எப்படி அவரிடம் வெளிப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் ஷாருக் கான் தடுமாற, அனுஷ்கா நடனம் பயிலும் அதே வகுப்பில் வேடம் அணிந்து ஷாருக் கான் சேர்வார். அங்கு அனுஷ்காவின் மிக நெருங்கிய நண்பனாக மாறி அவரை தான் காதலிப்பதாகக் கூறுவார். இவர்கள் இருவரும் ஒருவரே என்று அறியாத அனுஷ்கா யாரைத் தேர்வு செய்வது என்று புரியாமல் தவிக்கக் கடைசியில் தன்னுடைய கணவன் ஷாருக் கானையே தேர்வு செய்வார்.

‘ரப் நீ பணா டி ஜோடி’ என்பதற்கு ‘கடவுளால் ஆசிர்வதிக்கப் பட்ட ஜோடி’ அல்லது ‘சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப் பட்ட ஜோடி’ என்பது அர்த்தம். இந்தப் படம் வெளியாகி இன்றுடன் சரியாக 9 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது. இந்தப் படத்தில் ஷிரேயா கோஷலின் குரலில் இசைத்த பாடலான “துஜே மேன் ரப் திக்‌ஷிதா, யாரா மே கியா கரோ” பாடல் இந்தியா முழுவதிலும் அதிலும் குறிப்பாக பல தமிழ் ரசிகர்களால் மிகவும் விரும்பப்பட்ட ஒரு பாடல்.

Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. My love to both @AnushkaSharma & @imVkohli May God bless u with happiness & health pic.twitter.com/ymsT2Ay9Fh