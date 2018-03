‘தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீரின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது’ என்று “தண்ணீர் குறைப்புக்கான காரணம் குறித்து, உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில், 433-ம் பக்கத்திலிருந்து 438-ம் பக்கம் (பத்திகள் 386-387) வரை தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றைப் பார்ப்போம்

X.6 தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீரின் கூடுதல் ஆதாரமாக அங்கீகாரம்...

(Recognition of ground water as an additional source in Tamil Nadu)

386. நிலத்தடி நீர் ஒரு கூடுதல் ஆதாரமாக இருக்கும் சாத்தியத்தை ஆய்வு செய்யும் போது அனுபவ தரவு அடிப்படையில், காவிரி நதி மேற்பரப்பு ஓட்டத்துடன் இணைந்திருக்கும், தரையில் ஊடுருவும் மேற்பரப்பு நீர், இயற்கை மறுநிரப்பு மூலம், ஓடைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் ஓட்டம் போன்றவற்றின் பங்களிப்பு உள்ளன. நிலத்தடி நீர் முக்கியமாக மழை மற்றும் செயற்கை முறைகளில் இருந்து, அதாவது, பயிர்கள் பாசனம் செய்ய தண்ணீர் பயன்பாடு, ஓடைகளில் அதிகப்படியாக பாயும் வெள்ளம் மற்றும் கால்வாய்கள், ஏரிகள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களில் மறுநிரப்பு (recharge) செய்யப்படுகிறது. இந்திய அரசின் நீர்வள ஆதார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும், மத்திய தர நீர் வாரியம் நிலத்தடி நீர் (Central Ground Water Board) ஓர் ஆய்வில், நாட்டில் 45 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான பாசனத்தற்கு நிலத்தடி நீரே பங்களிக்கிறது என்று சொல்கிறது.

மேட்டூர் அணையின் மேற்பரப்பில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அதன் டெல்டாப் பகுதிகள், மேட்டூர் அணையின் விநியோகத்திலிருந்து மறுநிரப்பு செய்யப்படுகிறது. மேட்டூரில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரை வைத்து தான் ஆரம்ப நாற்றங்காலுக்கு விவசாயிகளால் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேட்டூர் நீர்த்திறப்பை நிறுத்தியதும் மற்றபயிர் விவசாயம் செய்யப்படுகின்றது. நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, இந்திய அரசு, நீர்வள அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய நீர்வள வாரியம் அமைத்த நீர்ப்பாசன கமிஷன், 1972 மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீர் மறுநிரப்பு பற்றிய ஆய்வுகள், தமிழ்நாட்டின் நிலைக்கு எதிராக உள்ளன.

மற்றவர்களுக்குள், இது மையவிலக்கு விசையியக்கக் குழாய்களைப் (centrifugal pumps ) பயன்படுத்தி காவிரி துணை மண்டலம் மற்றும் வெண்ணாறு துணை - மண்டலத்தில் முறையே 33.7 TMC, 5.4 TMC மற்றும் 32.5 TMC கூடுதலாக 56.5 TMC நிலத்தடி நீர் ஒவ்வொரு வருடமும் காவேரி துணை மண்டலத்தில் எடுக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி திட்டம் அதன் அறிக்கையில், நிலத்தடி நீர் வருடாந்திர அளவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அந்த பருவகாலத்தில் பிராந்திய நிலத்தடி நீர் மட்டம் 10 மீட்டர் ஆழத்திற்கு கீழே குறைந்துவிடுகிறது.

மத்திய நிலத்தடிநீர் வாரியக் குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிற ஆய்வுகள், 64 டி.எம்.சி. அளவிற்கு தமிழ்நாட்டின் டெல்டா பகுதியில் நிலத்தடி நீர் திறன் இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறது. உலக வங்கி ஆலோசகர், திரு W. பெர்பர், (W. Berber) காவிரி டெல்டாவில் கிடைக்கும் நிலத்தடி நீர் 51.56 TMC மதிப்பிட்டுள்ளார்.

இதன் மூலம், காவிரி துணை படுகையில் சுமார் 28.4 TMC, 7.3 TMC வெண்ணாறு துணை - படுகையில் மற்றும் 11.3 TMC கிராண்ட் அணைக்கட்டு பகுதியில் (புதிய டெல்டா பகுதி) என 1989 ஆம் ஆண்டின் மொத்த நிலத்தடி நீர் 47 TMC என்று தமிழ்நாடு, அதன் வாதுரையில் (pleadings), ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் தமிழ்நாடு, அதன் வாதுரையில், பழைய டெல்டா பகுதியில், 30 டி.எம்.சி. அளவிற்கு நிலத்தடி நீரை உபயோகிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த பதிவு மற்றும் அனுபவ உள்ளீடுகள் அடிப்படையில், ஒரு சாதாரண ஆண்டில், மேட்டூரில் இருந்து வரும் தண்ணீர் வழக்கமான திறப்புகளின் போது, காவிரி துணை மண்டலத்தில் நிலத்தடி நீருக்கு மேற்பரப்பு பாசனத்திலிருந்து பெருமளவில் பங்களிப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த விஷயத்தில், மழைப் பங்களிப்பு எந்த வகையிலும் கண்காணிக்க முடியாது என தீர்ப்பாயம் கணித்துள்ளது. நிலத்தடி நீரை மதிப்பீடு செய்வதற்கான வழிவகையில், கடுமையான வரம்புகள் குறித்து, தீர்ப்பாயம் நிலத்தடி நீர் 20 TMC என மிகவும் பாதுகாப்பான மதிப்பீடு செய்துள்ளது. இது, அதன் பார்வையில், தமிழ்நாடு மேற்பரப்பு நீருக்கு இணையாக பயன்படுத்த முடியும்.

நிலத்தடி நீர் மறுநிரப்பு கூறுகளை தவிர்த்து, இந்த அளவு நதி நீரில் இருந்து கணிசமான வகையில், இருதரப்பு ஊடுருவல் வந்துவிட்டது என்று தீர்ப்பாயம் விளக்கியுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், தீர்ப்பாயம் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் நிலத்தடி நீர் 20 TMC என்று மதிப்பிட்டுள்ளது, இது எந்தவொரு பங்களிப்பிலும் இன்றி, காவிரி நதி மேற்பரப்பு ஓட்டத்திலிருந்து சுயதீனமாக(Independent) பெறப்பட்டது, ஆகையால், ஒதுக்கீடு கணக்கிடும் போது கிடைக்கக்கூடிய 740 டிஎம்சி நீரில் இது இணைக்கப்படவில்லை.

இந்த சூழலில், கர்நாடகா சார்பில் நிலத்தடி நீர் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதாரமாக இருப்பதால், நிலத்தடி நீர் எடுக்காமல், அடிப்படை நீர்த்தேக்கின் உறிஞ்சுதல் திறன் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், இதனால் மழை நீர் / மேற்பரப்பு நீர் வழிந்தோடி, வீணாகச் சேதமடைகிறது. தமிழகத்தை 30/47 TMC நிலத்தடி நீர் இருப்பதாக அதன் வாதுரையில் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதால், தமிழ்நாட்டின் இறுதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்து , உள் மாநில எல்லைக்குள், கர்நாடகா வழங்கும் நீர் அளவில் தீர்ப்பாயத்தின் குறைந்தபட்சம் 20 TMC விகிதாசார குறைப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

எங்கள் பார்வையில், பல்வேறு அதிகாரிகளால் பல ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளைத் தொடர்ந்து அதன்மூலம் பெற்ற மிகப்பெரிய அனுபவ தரவுகளைப் பொறுத்தவரை, தமிழ்நாட்டின் டெல்டா பகுதிகளில், பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நிலத்தடி நீரில் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிலத்தடி நீர் 20 டி.எம்.சி எனத் தீர்ப்பாயத்தால் கணக்கிடப்பட்டது. இறுதியாக காவிரி நீர் பங்கை ஒதுக்கீடு / பகிர்ந்தளித்தல் கணக்கில் கொள்ள ஒரு பாதுகாப்பான அளவு எனலாம். இந்த கருத்தை வெளிப்படுத்தும் போது, தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாட்டை நாங்கள் கவனிக்கத் தவறவில்லை.

எனினும், இப்படியான சூழ்நிலைகளில், அனைத்து முக்கிய காரணிகளையும் அம்சங்களையும் சமநிலைப்படுத்தி, ஆய்வு செய்த மறுஆய்வுகளின் பார்வையில் தமிழ் நாட்டிலுள்ள டெல்டா பகுதிகளில் குறைந்தபட்சம் 10 TMC நிலத்தடி நீர் உள்ளதென தயங்காமல், 740 TMC காவிரி நீரை தொடாமல் இறுதியில் ஒதுக்கீடு தீர்மானித்தலுக்கு எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

387. மேலே விவாதிக்கப்பட்ட தேசியக் கொள்கை, நிலத்தடி நீரின் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டினைத் தடுக்கவில்லை, ஒரே எச்சரிக்கை என்னவென்றால் விஞ்ஞான அடிப்படையிலான காலநிலை மதிப்பீடு மற்றும் அந்த ஆதாரத்தை சுரண்டுவதிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும். இதனால் மறுநிரப்பு சாத்தியக்கூறுகளைத் தாண்டிவிட முடியாது.

வெவ்வேறு அதிகாரிகளால் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி ஆய்வுத் தொடர் மற்றும் சோதனைத் தரவு மூலம் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீரில் கிடைக்கும் வரம்பு, எங்கள் பார்வையில், தமிழக அரசின் டெல்டாவில் நிலத்தடி நீரைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், முன்மொழியப்பட்ட 10 TMC நீரை பாதுகாப்பாக சரிசெய்ய அனுமதிக்கப்படும்

தமிழ்நாட்டின் டெல்டாவில் கிடைக்கும் நிலத்தடி நீரை அளக்க சோதனை மற்றும் ஆராய்ச்சி வகைகள் போன்று கர்நாடகாவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மற்றும் அந்த மாநிலத்தில் அதனுடன் தொடர்புடைய நம்பகமான அனுபவ தகவல்கள் இல்லை என்பதும் கவனத்துக்குரியது.

நிலத்தடி நீர் விசயத்தில்;

காவிரி நடுவர் மன்றத்தில், கர்நாடகா அரசின் சார்பில் முதல் சாட்சியாக விசாரிக்கப்பட்ட நிலத்தடி நீர் வல்லுநர் கே.வி.கரந்த் என்பவர், ‘நிலத்தடி நீரைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. காவிரிப்படுகையில் உள்ள நிலத்தடி நீர் குறித்து முன்பு எடுத்துக்கொண்ட அளவையே, இரண்டாவது முறையாகவும் கணக்கிடக் கூடாது’ என்று தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

உலக வங்கி ஆலோசகர்,திரு W. பெர்பர்,( W. Berber) காவிரி டெல்டாவில் கிடைக்கும் நிலத்தடி நீர் 51.56 TMC மதிப்பிட்டுள்ளார்.

நர்மதா நதிநீர்ப் பங்கீட்டுத் தீர்ப்பாணையம், கிருஷ்ணா நதிநீர்ப் பங்கீட்டுத் தீர்ப்பாணையம் ஆகியவற்றில் நடந்த வழக்குகளில் நிலத்தடி நீர் இருப்புக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை.

1989 ஆகிய ஆண்டுகளிலிருந்த நிலத்தடி நீர் இருப்பின் அளவைக்கொண்டு 2017-ம் ஆண்டிலும் அதே அளவு இருப்பதாகக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழக நிலத்தடிநீருக்கு மழையின் பங்களிப்பை எந்த வகையிலும் கண்காணிக்க முடியாது என கணித்துள்ளது முற்றிலும் தவறு.

கர்நாடகாவில் நிலத்தடி நீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை மற்றும் அந்த மாநிலத்தில் அதனுடன் தொடர்புடைய நம்பகமான அனுபவ தகவல்கள் இல்லை என்பது ஒருதலைப்பட்ச சந்தேகத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

தரமணியில் இயங்கும் மாநில நில மற்றும் மேற்பரப்பு நீர்வள ஆதார விவர குறிப்பு மையத்தில் எந்த விவரங்களையும் பெற்றதாகத் தெரியவில்லை