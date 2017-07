தோனி தனது 36-வது பிறந்தநாளை நேற்று கொண்டாடினார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள இந்திய அணி, தோனியின் பிறந்தநாளை மிகவும் விமரிசையாகக் கொண்டாடியது. தோனி கேக் வெட்டியபோது மற்றவர்கள் செய்வதற்கு முன்பு தானே அருகில் இருந்த இன்னொரு கேக்கில் முகம் புதைத்து அனைவரையும் மகிழ்ச்சிக்கு ஆளாக்கினார். தோனியின் மனைவி, குழந்தையும் இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்கள்.

அந்த ஜாலியான நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களைக் கண்டு மகிழுங்கள்!

MS Dhoni's way of celebrating his own birthday #Dhoni pic.twitter.com/gKWks0X4ae