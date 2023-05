சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் 141 இடங்களில் வென்று காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கும்: டி.கே.சிவக்குமாா்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் 141 இடங்களில் வென்று காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கும்: டி.கே.சிவக்குமாா்

By DIN | Published On : 13th May 2023 12:25 AM | Last Updated : 13th May 2023 12:25 AM | அ+அ அ- |